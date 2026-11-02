எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் அடிபட்டு வாலிபர் பலி

ADDED : நவ 02, 2026 12:52 AM
பெண்ணாடம்: ரயிலில் அடிபட்டு இறந்த அடையாளம் தெரியாத முதியவர் குறித்து விருத்தாசலம் ரயில்வே போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
அரியலுார் மாவட்டம், சில்லக்குடி – அரியலுார் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே நேற்று காலை 1:00 மணியளவில் 29 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் ரயில் பாதையையொட்டி இறந்து கிடப்பதாக விருத்தாசலம் ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
தகவலறிந்து வந்த ரயில்வே போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி, இறந்தவர் யார், எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர் என்று விசாரித்தனர்.
அதில், அவர் பெரம்பலுார் மாவட்டம், அருணகிரிமங்கலம் சுப்பையா மகன் மணிவேல், 29; என்பதும், இவர் ரயில் பாதையை கடந்தபோது திருச்சியில் இருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதி இறந்திருக்கலாம் என ரயில்வே போலீசார் தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து விருத்தாசலம் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
மற்றொரு சம்பவம்:
மேற்கு வங்க மாநிலம், கச்சு லேக்பர் பகுதியைச் சேர்ந்த தேப் பிரசாத் தாஸ், 59; என்பவர் நேற்று முன்தினம் இரவு 11:30 மணியளவில் கல்லகம் – கல்லக்குடி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே திருச்சியில் இருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற ராக்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்து இறந்தார்.
கல்லகம் வி.ஏ.ஓ., உஷா கொடுத்த புகாரின்பேரில், விருத்தாசலம் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.