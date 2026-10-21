/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/விபத்தில் வாலிபர் பலி
ADDED : அக் 21, 2026 12:47 AM
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குறிஞ்சிப்பாடி: சாலை விபத்தில் சிக்கிய வாலிபர் உயிரிழந்தார்.
விருத்தாசலம் தாலுக்கா, மணலுார், தமிழ் நகரை சேர்ந்தவர் குமார் மகன் சரவணன், 36; ஏ.சி., மெக்கானிக்.
இவர் நேற்று மதியம் கடலுார் - விருத்தாசலம் ரோட்டில், ஸ்கூட்டரில் சென்றார். குறிஞ்சிப்பாடி அடுத்த பெத்தநாயக்கன்குப்பம் அருகே சென்றபோது, முன்னால் சென்ற பைக் ஓட்டுனர் திடீரென பிரேக் போட்டதால் விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் படுகாயமடைந்த சரவணன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். தகவலறிந்த குறிஞ்சிப்பாடி போலீசார் சடலத்தை மீட்டு குறிஞ்சிப்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி, விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.