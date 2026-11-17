பைக் மீது கார் மோதியதில் வாலிபர் பலி கூட்டத்தில் லாரி புகுந்ததில் 4 பேர் காயம்
பைக் மீது கார் மோதியதில் வாலிபர் பலி கூட்டத்தில் லாரி புகுந்ததில் 4 பேர் காயம்
ADDED : நவ 16, 2026 10:39 PM
காட்டுமன்னார்கோவில்: பைக் மீது கார் மோதியதில் வாலிபர் இறந்தார். விபத்தின் போது சாலையோரம் நின்றவர்கள் மீது லாரி மோதியதில் 4 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
அரியலுார் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அடுத்த குருவாரப்பன்கோவிலைச் சேர்ந்தவர் அப்பாதுரை மகன் ராஜதுரை,29; கொத்தனார்.
இவர் நேற்று (நவ.,15) இரவு காட்டுமன்னார்கோவிலில் வேலையை முடித்துவிட்டு, பைக்கில் திருச்சி பைபாஸ் சாலை வழியாக வீட்டிற்கு புறப்பட்டார். வில்வகுளம் அருகே சென்ற போது எதிரில் வந்த கார், பைக் மீது மோதியது. அதில் படுகாயமடைந்த ராஜதுரை அதே இடத்தில் இறந்தார்.
இந்த விபத்தால், சாலையில் கூட்டம் கூடியதால் போக்குவரத்து தடைப்பட்டது. அப்போது, காட்டுமன்னார்கோவிலில் இருந்து வேகமாக வந்த ஈச்சர் லாரி, சாலையோரம் நின்றவர்கள் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றது. இதில் கண்டமங்கலம் சண்முகம் மகன் சிவசங்கர் 41; ராமலிங்கம் 60; திருச்சின்னபுரம் தேவேந்திரன் 60; வீராணந்தபுரம் மாரியப்பன் மகன் அஸ்வின் 21; ஆகியோர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
விபத்து ஏற்படுத்திய லாரியை சென்னை நெடுஞ்சாலையில் சோழதரம் போலீசார் மடக்கிப்பிடித்து பறிமுதல் செய்தனர்.
இந்த விபத்துகள் குறித்து காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.