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லாரி மோதி வாலிபர் பலி

லாரி மோதி வாலிபர் பலி

ADDED : ஆக 15, 2026 07:41 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 07:41 PM

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வடலுார்: லாரி மோதியதில் பைக்கில் சென்ற வாலிபர் பலியானார்

வடலுார் அடுத்த ஆபத்தாரணபுரம், விஸ்வகர்மா நகரை சேர்ந்தவர் குழந்தைவேல் மகன் புகழேந்தி, 24 ; தச்சு வேலை செய்து வருபவர்.

இவர் நேற்று முன்தினம் தனது நண்பர்கள் புகழேந்தி மற்றும் சரவணனுடன் கோவில் பைக்கில் வடலுார் சென்றார்.

புகழேந்தி பைக்கை ஓட்ட, நண்பர்கள் பின்னால் அமர்ந்திருந்தனர்.

வடலுார்–கும்பகோணம் ரோட்டில் சென்றபோது, எதிரே வேகமாக மினி லாரி ஒன்று பைக் மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்டது.

இதில் புகழேந்தி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்த சரவணன் கடலுார் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அரவிந்தன் காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார். சம்பவம் குறித்து வடலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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