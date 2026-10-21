/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பெண்ணிடம் அத்துமீறல் வாலிபர் கைது
ADDED : அக் 21, 2026 12:44 AM
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வடலுார்: இளம்பெண்ணிடம் அத்துமீறிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வடலுார் பகுதியை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர், கடந்த, 13ம் தேதி அவரது வீட்டில் தனியாக இருந்தார். அப்போது, அந்த வீட்டிற்குள், காட்டுக்கொல்லை, புது நகரை சேர்ந்த ஜெகநாதன் மகன் விஜயகுமார், 37, என்பவர் நுழைந்து, அந்த பெண்ணிடம் அத்துமீறினார். இது தொடர்பாக, அந்த பெண்ணின் பெற்றோர் வடலுார் போலீசில் புகார் அளித்தனார். இது குறித்து வழக்குப்பதிந்த போலீசார், விஜயகுமாரை கைது செய்தனர்.