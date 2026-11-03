கறி விருந்தில் கேலி செய்த வாலிபருக்கு கத்தி வெட்டு
கறி விருந்தில் கேலி செய்த வாலிபருக்கு கத்தி வெட்டு
UPDATED : நவ 02, 2026 06:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:57 PM
சிதம்பரம்: கறி விருந்தில், முதியவரை கேலி செய்த விவகாரத்தில், கத்தி வெட்டு பட்ட வாலிபர் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
கடலூர் மாவட்டம், சிதம்பரம் அடுத்த தெற்கு பிச்சாவரத்தை சேர்ந்தவர் ராயர்,65; இவரது தம்பி மனைவி ராஜேஸ்வரியின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி, கறி விருந்து நடந்தது.
விருந்து பறிமாறிக் கொண்டிருந்த ராயர் மகன் அன்பரசன், விருந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த அதே பகுதியை சேர்ந்த ராஜகோபால்,70; பார்து, வயதான காலத்தில் கறி கேட்கிறதா என கேலி செய்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து வீட்டின் அருகே உட்கார்ந்திருந்த அன்பரசனிடம், ராஜகோபால் என்னை பார்த்து நீ எப்படி கேலி செய்யலாம் எனக் கேட்டு, தான் வைத்திருந்த கத்தியால் அன்பரசன் பின் கழுத்தில் வெட்டினார்.
சுதாரித்த அன்பரசன் கையால் தடுக்கவே, அவரது இடது கையில் 2 விரல்கள் துண்டானது. கழுத்திலும் பலத்த கத்தி வெட்டு விழுந்தது.
அதில், படுகாயமடைந்த அன்பரசன் மாவட்ட மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அன்பரசன் தரப்பினர் ராஜாகோபாலை தாக்கினர். அதில் காயமடைந்த ராஜகோபாலன் மாவட்ட மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இதுகுறித்து அன்பரசன் மற்றும் ராஜகோபால் கொடுத்த தனி தனி புகாரின் பேரில் அண்ணாமலை நகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.