ரவுடியைக் கொன்ற வாலிபர் எஸ்ஐயை வெட்டிவிட்டு தப்பியோட முயற்சி; துப்பாக்கியால் சுட்டுப்பிடித்த போலீஸ்
ரவுடியைக் கொன்ற வாலிபர் எஸ்ஐயை வெட்டிவிட்டு தப்பியோட முயற்சி; துப்பாக்கியால் சுட்டுப்பிடித்த போலீஸ்
UPDATED : நவ 09, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 09, 2026 08:06 AM
UPDATED : நவ 09, 2026 05:47 PM ADDED : நவ 09, 2026 08:06 AM
கடலூர்: கடலூர் பெரிய காட்டுப்பாளையம் பகுதியில் நேற்றிரவு மது அருந்தும் போது, நண்பர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், ரவுடி பிரிதிவிராஜ்,26, கத்தியால் குத்திக்கொலை செய்தார். மற்றொரு ரவுடி அருளரசும், அவரது தம்பி அன்பரசனும் இந்தக் கொலை செய்ததாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. கொலை சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், இருவரையும் தேடி வந்தனர்.
ரெட்டிச்சாவடி பகுதியில் பதுங்கியிருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. அவர்களை சுற்றி வளைத்த போது, அன்பரசு மட்டும் போலீஸின் பிடியில் சிக்கினார். அருளரசு அங்கிருந்து பைக்கில் தப்பியோடி விட்டார்.
போலீசார் உஷார்படுத்தப்பட்டு, சாவடி பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, பைக்கை நிறுத்தாமல் அருளரசு தப்பிச் சென்றார். துரத்திச் சென்ற போலீசார், அவரை பிடிக்க முயன்றனர். அப்போது, தன்னிடம் இருந்த கத்தியால் உதவி ஆய்வாளரை வெட்டி விட்டு, அருளரசு தப்பிச் செல்ல முயன்றுள்ளார்.
ஆய்வாளர் இளவரசி, அருளரசின் காலில் துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளார். காயமடைந்த ரவுடியை போலீசார் கைது செய்து, மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்றனர். கடலூரில் ரவுடி கொலை வழக்கில் ஒருவர் சுட்டு பிடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.