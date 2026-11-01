ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., தொழிற்சங்கத்தினர் கோரிக்கை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., தொழிற்சங்கத்தினர் கோரிக்கை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 01:56 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்ட ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., தொழிற்சங்கத்தின் சார்பில், தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே, நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் முருகன் தலைமை வகித்தார். இ.கம்யூ., மாநில நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர் தேவராசன், ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., மாநிலக்குழு உறுப்பினர் சிவன் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினர்.இதில், கிராம பஞ்.,களில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர், துாய்மை காவலர்களின் பணி நேரம் காலை, 6 மணி என்ற அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும். மாவட்ட வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு பணிவரன் முறைப்படுத்தி ஊதிய உயர்வு, பதவி உயர்வு, பணியை நிரந்தரப்படுத்த வேண்டும். கொரோனா காலங்களில் பணி செய்த பணியாளர்களுக்கு, 15,000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும். அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் பணிப்பதிவேடு பதிவு செய்ய வேண்டும். டெங்கு கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு, 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறை, ஒர்க் ஆர்டர் வழங்க வேண்டும்.
தற்காலிகமாக பணிபுரியும் துாய்மை காவலர்கள், துாய்மை பணியாளர்கள், மேல்நிலை தொட்டி இயக்குபவர்கள், சுகாதார ஊக்குநர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு, பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். கட்டட தொழிலாளர்களுக்கு நலவாரிய நிதி பலன்களை உயர்த்த வேண்டும். அமைப்புசாரா பெண் தொழிலாளர்களுக்கு மகப்பேறு நலச்சலுகைகள் வழங்க வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தினர்.