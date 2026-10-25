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அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு எச்.பி.வி., தடுப்பூசி முகாம்
அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு எச்.பி.வி., தடுப்பூசி முகாம்
ADDED : செப் 28, 2026 01:49 AM
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காரிமங்கலம்: தர்மபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம் வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட பேகாரஹள்ளி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், புற்றுநோய் தடுப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக எச்.பி.வி., தடுப்பூசி முகாம் நேற்று நடந்தது.
இதில், பேகாரஹள்ளி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியை சேர்ந்த, 14 வயது பூர்த்தியடைந்த, 15 வயதிற்கு உட்பட்ட, 45 வளர் இளம் பெண்களுக்கு எச்.பி.வி., தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. இதில், அனுமந்தபுரம் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் பால-வெங்கடேசன் ஆய்வு செய்தார். வட்டார மருத்துவ அலுவலர் தலைமையில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவர்கள் செம்-பருத்தி, விமலா, சுகாதார ஆய்வாளர் முத்துக்குமரன், கிராம சுகா-தார செவிலியர்கள் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட குழு-வினர் கலந்து கொண்டனர்.