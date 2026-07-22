‍கட்டட மேஸ்திரி வீட்டில் 10 பவுன் நகை திருட்டு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:09 AM
ஊத்தங்கரை:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், சிங்காரப்பேட்டை அருகே உள்ள நாயக்கனுார் கோபால் மேடுவை
சேர்ந்தவர் மாரியப்பன். இவர், குடும்பத்துடன் சென்னை, திருவள்ளூரில்
தங்கி மேஸ்திரி பணியாற்றி வருகிறார்.
கடந்த, 9ம் தேதி தன்னுடைய சொந்த
ஊரான நாய்க்கனுார் கிராமத்திற்கு வந்தவர், அன்றிரவு தன் வீட்டை
பூட்டி விட்டு, சென்னை சென்றார். 18ம் தேதி மாலை அவரின் உறவினர் மலர் கொடி
என்பவர், நாயக்கனுாரிலுள்ள வீட்டின் கதவு திறந்து கிடப்பதாக,
மாரியப்பன் மனைவி சத்தியவாணிக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார்.சத்தியவாணி
வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது, வீட்டின் பீரோவில் இருந்த, 7 பவுன்
தங்கச்செயின் உள்ளிட்ட, பத்தே முக்கால் பவுன் நகை, 50 ஆயிரம் ரூபாய்
மதிப்புள்ள வெள்ளி பொருட்கள், ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஆகியவை திருடு போனது
தெரியவந்தது. புகார் படி, சிங்காரபேட்டை போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.