/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ரூ.100க்கு 10 வகையான சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 01:59 AM
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தர்மபுரி: அன்றாட சமையலுக்கு தேவையான காய்கறிகளை நுகர்வோருக்கு நியாயமான விலையில் கிடைக்க செய்யும் வகையில், 'வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு' ஒன்று, 100 ரூபாய் என்ற சலுகை விலையில் கூட்டுறவு துறையின் சார்பில், தர்மபுரி அதியமான் கூட்டுறவு சுயசேவை பிரிவில், தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன், நேற்று துவக்கி வைத்தார்.
இந்த தொகுப்பில், பெரிய வெங்காயம், 500 கிராம், தக்காளி, 500 கிராம், கத்தரிக்காய், 250, உருளைக்கிழங்கு, 250, கேரட், 200, பீன்ஸ், 200, பச்சை மிளகாய், 100, எலுமிச்சை, 100, இஞ்சி, 50 கிராம், ஒரு தேங்காய் உள்ளிட்ட, 10 வகையான காய்கறிகள் வழங்கப்
படுகிறது.
நிகழ்ச்சியில், கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் சரவணன் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.