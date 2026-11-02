/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/14 வயது மாணவி கடத்தல்: வாலிபர் மீது போக்சோ
ADDED : நவ 02, 2026 02:24 AM
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தர்மபுரி:தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த, 14 வயது மாணவி அரசு பள்ளியில், 8ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். அவர், கடந்த, 25ம் தேதி கடைக்கு சென்றபோது, கடத்தப்பட்டதாக அவரது பெற்றோர் அதியமான்கோட்டை போலீசில் புகார் அளித்தனர்.
போலீசார், 'சிசிடிவி' கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்ததில், தர்மபுரி மாவட்டம் பொம்மிடி அருகே உள்ள பையர்நத்தம் கிராமத்தை சேர்ந்த சிவகுமார், 50, என்பவர் கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து கடந்த மாதம், 28ம் தேதி அதியமான்கோட்டை போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். மேலும், மாணவியை கடத்திய விவகாரத்தில் சிவகுமாரின் மகன் வேலன், 22, என்பவரை, நேற்று தர்மபுரி அனைத்து மகளிர் போலீசார், போக்சோவில் கைது செய்தனர். மாணவியை மீட்டு காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர்.