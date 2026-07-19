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மண் கடத்தலில் ஈடுபட்ட 2 டிப்பர் லாரி பறிமுதல்

மண் கடத்தலில் ஈடுபட்ட 2 டிப்பர் லாரி பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:21 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:21 AM

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தர்மபுரி: தர்மபுரி அடுத்துள்ள அக்கமனஹள்ளி பஞ்., வி.ஏ.ஓ., ஜெயலட்சு-மிக்கு கடந்த, 17ம் தேதி அனுமதியின்றி கிராவல் மண் எடுப்ப-தாக கிடைத்த தகவல்படி காலை, 7:45 மணிக்கு அக்கமன-ஹள்ளி கிராமத்தில் ஆய்வுக்கு சென்றார்.

அப்போது, பதிவெண் இல்லாத பொக்லைன் மூலம் டிப்பர் லாரியில், கிராவல் மண் எடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. பொக்லைன் டிரைவர் வாகனத்துடன் தப்பிச்சென்ற நிலையில், டிப்பர் லாரியை பறிமுதல் செய்து போலீசில் ஒப்படைத்தார். வி.ஏ.ஓ., ஜெயலட்சுமி புகார்படி, மதிகோன்பாளையம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர். அதேபோல், காரிமங்கலம் தாசில்தார் சிவகுமார் கடந்த, 16ம் தேதி இரவு, 8:00 மணிக்கு சென்னம்பட்டி காலனி பகுதி பிரிவு சாலையில், வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டார். அப்போது, அவ்வ-ழியாக வந்த டிப்பர் லாரியில் கிராவல் மண் கடத்தி வந்தது தெரி-யவந்தது. டிரைவர் தப்பி சென்ற நிலையில், டிப்பர் லாரியை பறி-முதல் செய்து, காரிமங்கலம் போலீசில் ஒப்படைத்தார். தாசில்தார் புகார்படி, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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