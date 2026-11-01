பெண்ணிடம் செயின் பறித்த 2 வாலிபர்களுக்கு 'காப்பு'

ADDED : நவ 01, 2026 01:56 AM
அரூர்: அரூர் அருகே, பெண்ணின் கழுத்திலிருந்து வெள்ளிச்செயினை பறித்துச்சென்ற, 2 வாலிபர்களை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த மாலகபாடியை சேர்ந்தவர் அண்ணாதுரை. இவர் மனைவி சாலம்மாள், 55. தம்பதிக்கு மகள், மகன் உள்ளனர். மகள் இளையராணியை அதே ஊரை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் நாகலிங்கம் என்பவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார். நாகலிங்கம் வேலைக்கு அடிக்கடி வெளியூர் சென்று விடுவார். நேற்று முன்தினம் இரவு, 10:20 மணிக்கு சாலம்மாளை மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்ட மகள் இளையராணி, வீட்டிற்கு வெளியே இருவர் கதவை தட்டி தண்ணீர் கேட்பதாகவும், தனக்கு பயமாக இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார். சாலம்மாள் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்து பார்த்தபோது, பல்சர் பைக்கில் இரு வாலிபர்கள் இளையராணியின் வீட்டிற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்தனர். அவர்களை அங்கிருந்து செல்ல சாலம்மாள் கூறியுள்ளார். அப்போது, ஒரு வாலிபர் அவரின் கழுத்திலிருந்த, 35 கிராம் வெள்ளிச்செயினை பறித்தார். பின் இரு வாலிபர்களும் பைக்கில் தப்பினர்.புகார்படி கோபிநாதம்பட்டி இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில் தலைமையிலான போலீசார், புதுப்பட்டி டோல்கேட் அருகில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சந்தேகப்படும் படி பல்சர் பைக்கில் வந்த, 2 வாலிபர்களை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், அவர்கள் கீழானுாரை சேர்ந்த ஏழுமலை, 20, ஸ்ரீகாந்த், 23, என்பதும், சாலம்மாளிடம் வெள்ளிச்செயினை பறித்துச் சென்றது அவர்கள் எனவும் தெரிந்தது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடமிருந்து, செயின் மற்றும் பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.