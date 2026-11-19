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முதியவரை மிரட்டி பணம் பறித்த 3 முகமூடி கொள்ளையர்கள்
முதியவரை மிரட்டி பணம் பறித்த 3 முகமூடி கொள்ளையர்கள்
ADDED : நவ 18, 2026 05:51 AM
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மொரப்பூர்:மொரப்பூர்
அருகே, முதியவரிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி, 1.50 லட்சம் ரூபாய்
பறித்த முகமூடி கும்பல் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தர்மபுரி
மாவட்டம், மொரப்பூர் அடுத்த கொண்டையம்பட்டியை சேர்ந்தவர்
கண்ணாயிரம், 80, விவசாயி. இவர், தோட்டத்து வீட்டில் தனியாக வசித்து
வருகிறார். நேற்று அதிகாலை, 3:30 மணிக்கு முகமூடி அணிந்து வந்த, 3 பேர்,
அவரிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி, அவரது படுக்கைக்கு கீழே
வைத்திருந்த, 1.50 லட்சம் ரூபாயை பறித்துக்கொண்டு தப்பினர். சம்பவ
இடம் சென்ற மொரப்பூர் இன்ஸ்பெக்டர் ரவிக்குமார் மற்றும் போலீசார்
விசாரணை மேற்கொண்டனர்.