பொம்மிடியில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை நீட்டிப்பால் 30 கிராம மக்கள் பாதிப்பு
பொம்மிடியில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை நீட்டிப்பால் 30 கிராம மக்கள் பாதிப்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 01:53 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், பொம்மிடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே ரயில்வே சுரங்கப்பாதை உள்ளது. இதன் வழியாக விடிவெள்ளி நகர், புது ஒட்டுப்பட்டி, பண்டாரசெட்டிப்பட்டி, திப்பிரெட்டி-ஹள்ளியை சேர்ந்த, 30க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள், பொம்மி-டிக்கு தங்களின் அத்தியாவசிய தேவைக்கு வந்து செல்கின்றனர்.
பைக், கார், பால் வண்டி உள்ளிட்டவைகளும் செல்கின்றன. தற்-போது ரயில்வே நிர்வாகம் முன் அறிவிப்பின்றி இந்த சுரங்கப்பா-தையை, 100 மீட்டர் அளவிற்கு நீட்டிப்பு செய்ய கடந்த, 2 தினங்-களாக இரவு பகலாக அப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதனால் அப்பகுதி தார்ச்சாலை முழுவதுமாக தோண்டப்பட்டது. இதனால், அவ்வழியாக செல்லும், 30 கிராம மக்கள் பிற பகுதிக-ளுக்கு செல்ல முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் அவ்வ-ழியாக அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு மாணவியர் செல்ல முடியாமலும், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு செல்லும் நோயாளிகள், செல்ல முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். சுரங்கப்-பாதை நீட்டிப்பு செய்ய, இக்குழிகள் தோண்டப்பட்டதால், பள்ளி மாணவியர், நோயாளிகள், 30 கிராம மக்கள் சுமார், 5 கி.மீ., சென்று சுற்றி வரும் நிலை உள்ளது. ஆகவே, சுரங்கப்பாதை நீட்-டிப்பு செய்யும் பணியை கைவிட அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.