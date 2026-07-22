/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ விபத்தில் சிக்கிய காரில் 56 கிலோ குட்கா பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:00 AM
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தர்மபுரி:தர்மபுரி
மாவட்டம், தொப்பூர் போலீஸ் எஸ்.ஐ., சக்திவேல், ஏட்டுக்கள் குமரவேல்,
முருகேசன், சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் கடந்த, 19ல் இரவு, 10:30 மணிக்கு சேலம்
- தர்மபுரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், வெள்ளக்கல் ஜங்ஷனில்
வாகனத்தணிக்கை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, அவர்களுக்கு கிடைத்த
தகவலின் படி, கட்டமேடு பிரிவு ரோடு அருகே, விபத்தில் சிக்கி
சாலையோரம் நின்றிருந்த விட்டாரா பிரெஸ்ஸா காரில் சோதனை
மேற்கொண்டனர். கர்நாடகா மாநில பதிவு எண் கொண்ட அந்த காரில் யாரும்
இல்லாத நிலையில், வெள்ளை மூட்டைகளில், 56 கிலோ குட்கா இருப்பது தெரிய
வந்தது. குட்கா மற்றும் காரை பறிமுதல் செய்த போலீசார், குட்கா
கடத்தியவர்கள் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.