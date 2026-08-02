ஒகேனக்கல் காவிரியில் 600 கன அடி நீர்வரத்து

ADDED : ஆக 02, 2026 02:35 AM
ஒகேனக்கல்: கர்நாடக அணைகளிலிருந்து தமிழக காவிரியில் தண்ணீர் திறக்-கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில் நீர்வரத்து நேற்று மாலை வினாடிக்கு, 600 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.
காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் நிலவி வரும் கடும் வறட்சியால் ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில் நீர்வரத்து சரிந்திருந்தது. இதனால், அங்குள்ள அருவிகள் வறண்டு பாறைகளாகவும், குட்டைகளா-கவும் காட்சி அளித்தது. இந்நிலையில், கேரளா மாநிலம், வய-நாட்டில் பெய்து வரும் மழையால், கர்நாடகவிலுள்ள கபினி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால், அணை வேக-மாக நிரம்பி வருவதால், அணை பாதுகாப்பு கருதி நேற்று கபினி-யிலிருந்து வினாடிக்கு, 5,000 கன அடி, கே.ஆர்.எஸ்., அணையி-லிருந்து வினாடிக்கு, 1,500 கன அடி என மொத்தம், 6,500 கன அடி தண்ணீர் காவிரியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தண்ணீர் இன்னும், இரண்டு நாட்களில் தமிழகத்தை வந்தடையும்.இந்நிலையில், தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவில், கடந்த, ஒரு மாதமாகவே வினாடிக்கு, 150 கன அடியாக இருந்த நீர்வ-ரத்து, நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு, 600 கன அடியாக அதிகரித்-துள்ளது. இதனால், அங்குள்ள மெயின் அருவி, மெயின் பால்ஸில் நீர்வரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது.