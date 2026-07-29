மாவட்டத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் கல்லுாரி மாணவியர் உள்பட 7 பேர் மாயம்
மாவட்டத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் கல்லுாரி மாணவியர் உள்பட 7 பேர் மாயம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:33 AM
காரிமங்கலம்; தர்மபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில், கல்லுாரி மாணவியர் இருவர் உட்பட, 7 பேர் மாயமாகி உள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், பொம்மிடி அருகேயுள்ள கிராமத்தை சேர்ந்தவர், 18 வயது மாணவி. தனியார் கல்லுாரியில் பி.பார்ம்., முதலாமாண்டு படித்து வந்தார். நேற்று அதிகாலை, 4:00 மணிக்கு வீட்டிலிருந்தவர் மாயமானார். இச்சம்பவம் தொடர்பாக பொம்மிடியை சேர்ந்த நித்திஸ்குமார், 27, என்பவர் மீது சந்தேகம் உள்ளதாக மாண-வியின் தாய் புகார் படி, பொம்மிடி போலீசார் விசா-ரிக்கின்றனர்.காரிமங்கலம் அடுத்த அனுமந்தபுரத்தை சேர்ந்-தவர் பூபதி. இவர் மனைவி பழனியம்மாள், 29. தம்-பதிக்கு, 2 மகன்கள். தம்பதிக்குள் அடிக்கடி குடும்ப தகராறில் கடந்த, 26ல் காலை, வீட்டிலிருந்து, 2 மகன்களுடன் வெளியே சென்ற பழனியம்மாள் வீடு திரும்பவில்லை. காரிமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பென்னாகரம் அருகேயுள்ள கிராமத்தை சேர்ந்-தவர், 18 வயது மாணவி. தனியார் நர்சிங் கல்லுா-ரியில், 2ம் ஆண்டு படித்து வந்தார். கடந்த, 27ல் காலை வீட்டிலிருந்து சென்றவர் மாயமானார். பென்னாகரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். காரி-மங்கலம் அருகே பூசாரிகொட்டாயை சேர்ந்தவர், 18 வயது இளம்பெண். பிளஸ் 2 படித்து விட்டு வீட்-டிலிருந்து வந்தார். கடந்த, 26ல் காலை வீட்டிலி-ருந்து வெளியே சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. காரிமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். பொம்மிடி அடுத்த குக்கல்மலையை சேர்ந்த, 16 வயது மாணவி பொம்மிடியிலுள்ள தனியார் பள்-ளியில் பிளஸ் 1 படித்து வருகிறார். இவர், அடிக்-கடி மொபைல்போன் பார்ப்பதை பெற்றோர் கண்-டித்துள்ளனர். கடந்த, 26ல் இரவு மாணவி மாய-மானார். பொம்மிடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.