ADDED : நவ 18, 2026 05:50 AM
ஏரியூர்:-ஏரியூர்
அருகே, கோவில் கும்பாபிஷேக கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி, மூன்று
பெண்களிடம் இருந்து, 9 பவுன் நகை திருடப்பட்டுள்ளது.
தர்மபுரி
மாவட்டம், ஏரியூர் அருகே உள்ள நெருப்பூரில் திம்மராய சுவாமி கோவில்
உள்ளது. இது ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள
இக்கோவில் புதுப்பிக்கப்பட்டு, நேற்று முன்தினம், காலை, 9:00
மணியளவில் கும்பாபிஷேக விழா நடந்தது. இதில், நெரூப்பூர்,
காமராஜ்பேட்டை, காட்டூர், காந்திநகர் உள்ளிட்ட கிராமத்தை சேர்ந்த,
3,000க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது கோபுர
கலசத்தின் மீது ஊற்றி புனிதநீரை தெளித்துக் கொள்ள கோவிலின் சுற்றிலும்
நின்றிருந்த பக்தர்களிடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதை
பயன்படுத்தி, மூன்று பெண்களிடம் இருந்து, 9 பவுன் நகை திருடப்பட்டது.
இந்நிலையில்,
நெருப்பூரை சேர்ந்த சரஸ்வதி, 40, என்பவரிடமிருந்து, 4 பவுன் நகை,
அதே ஊரை சேர்ந்த மாரியம்மாள், 60, என்ற மூதாட்டியிடம், 3 பவுன் செயின்,
செல்லியம்மாள், 65, என்ற மூதாட்டி இடமிருந்து, 2 பவுன் செயின் என
மொத்தம், 9 பவுன் நகை கொள்ளை அடிக்கப்பட்டதாக நேற்று, ஏரியூர்
போலீசில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக, ஏரியூர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.