பெண்ணை தாக்கிய விவசாயி மீது வழக்கு

ADDED : அக் 03, 2026 04:49 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி
மாவட்டம் கடத்துார் அடுத்த சுங்கரஹள்ளியை சேர்ந்தவர் தீத்தான்.
இவரது மனைவி கல்பனா,45; கூலி தொழிலாளி.
இவர் கடந்த, 25 மதியம், 1:00
மணியளவில் தன் ஆடுகளை, மேய்ச்சலுக்கு பத்திரெட்டிஹள்ளி
கிராமத்தின் அருகே வத்தல்மலை அடிவாரத்தில் விட்டிருந்தார். பின்
ஆடுகளை ஓட்டி வர அன்று மாலை சென்றார். அப்போது பத்திரெட்டிஹள்ளி
பெருமாள் நகரை சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி,34, கல்பனாவை ஜாதி பெயரை
சொல்லி, தகாத வார்த்தையால் திட்டி, எங்கள் நிலத்தில் ஏன் ஆடு மேய்கிறாய்
என கேட்டு, குச்சியாலும், கல்லாலும் அடித்தார்.இதில் கல்பனா
காயமடைந்தார். அவரிடம், 'இனி ஆடு எங்கள் நிலத்தில் மேய்த்தால் பன்றியை
சுடுவது போல் சுட்டு விடுவேன்' என மிரட்டியுள்ளார். இதையடுத்து
தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக கல்பனாவை
உறவினர்கள் சேர்த்தனர். புகார்படி நேற்று முன்தினம் இரவு பொம்மிடி
போலீசார், கிருஷ்ணமூர்த்தி மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ்
வழக்கு பதிவு செய்து தலைமறைவாக உள்ளவரை தேடி
வருகின்றனர்.