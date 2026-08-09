/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவானவர் கைது
ADDED : ஆக 09, 2026 02:58 AM
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அரூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த கெண்டிகா-னுாரை சேர்ந்தவர் சிவா, 31. இவர் மீது, கடந்த, 2020ம் ஆண்டு கோபிநாதம்பட்டி போலீசில், திருட்டு வழக்கு பதியப்பட்டு விசா-ரணை நடந்து வருகிறது.
வழக்கின் விசாரணைக்கு, பாப்பிரெட்-டிப்பட்டி குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல், சிவா தலைமறைவாக இருந்து வந்துள்ளார். இதையடுத்து, கோபிநாதம்-பட்டி போலீசார் சிவாவை கைது செய்து, அரூர் கிளை சிறையில் அடைத்தனர்.கிணற்றில் தவறி விழுந்த