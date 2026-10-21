ஆதாரத்துடன் புகார் கொடுத்தாலும் வழக்கு பதிய மறுப்பதாக குற்றச்சாட்டு
ஆதாரத்துடன் புகார் கொடுத்தாலும் வழக்கு பதிய மறுப்பதாக குற்றச்சாட்டு
ADDED : அக் 21, 2026 05:04 AM
தர்மபுரி:தர்மபுரி டவுன், 15வது வார்டு அண்ணாநகரை சேர்ந்த, தி.மு.க., கவுன்சிலர் சவுந்தரராஜன், 29. இவர், பிடமனேரியில்
டிராவல்ஸ் தொழில் செய்து வருகிறார். கடந்த ஜூன் மாதம் இவருக்கு
சொந்தமான ஹோண்டா ஆக்டிவா ஸ்கூட்டர், பிடமனேரியிலுள்ள அலுவலகம்
முன் திருட்டு போனது. நேற்று முன்தினம் அவரின் ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் பிளஸ் பைக்
திருட்டு போனது. சம்பவம் குறித்த, 'சிசிடிவி' கேமராக்களின் வீடியோ
பதிவுடன், தர்மபுரி டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தபோது, அதை
ஏற்க போலீசார் மறுத்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இது
குறித்து, தி.மு.க., கவுன்சிலர் சவுந்தரராஜன் கூறியதாவது: ஸ்கூட்டர்
திருட்டை, தர்மபுரி டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தபோது, ஏற்க
மறுத்து விட்டனர். நேற்று முன்தினம் என் பைக் திருட்டை 'சிசிடிவி'
வீடியோ ஆதாரத்துடன் புகார் அளித்தேன். அதை பெற்றாலும் சி.எஸ்.ஆர்.,
வழங்க மறுத்து விட்டனர். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
இது குறித்து,
தர்மபுரி டவுன் இன்ஸ்பெக்டர் (பொ) சிரஞ்சீவிகுமார் கூறுகையில்,
''தர்மபுரியில் பொதுமக்களின் புகார்கள் மற்றும் உரிய ஆதாரங்களுடன்
அளிக்கும் புகார்கள் குறித்து, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு
வருகிறது. இதில் தி.மு.க., கவுன்சிலர் சவுந்தரராஜன் புகார் மனுவை
பெற்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறோம். புகார் குறித்து எப்.ஐ.ஆர்.,
பதிவு செய்ய உள்ளோம்,'' என்றார்.