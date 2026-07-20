சுகாதார சீர்கேட்டில் போலீஸ் குடியிருப்பு கழிவுநீரை அகற்ற நடவடிக்கை தேவை
சுகாதார சீர்கேட்டில் போலீஸ் குடியிருப்பு கழிவுநீரை அகற்ற நடவடிக்கை தேவை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:52 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி டவுனில் உள்ள போலீஸ் குடியிருப்பு பகுதியில், கழி-வுநீர் தேங்கி கிடப்பதால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
தர்மபுரி நெசவாளர் காலனி அருகே, டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷன், டி.எஸ்.பி., அலுவலகம், அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் மற்றும் போலீஸ் உளவு பிரிவு அலுவலகம் மற்றும் போலீசார் தங்குவதற்காக, 100 அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வீடுகள் உள்ளன.இங்கு தர்மபுரி டவுன், மதிகோன்பாளையம் மற்றும் அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலீசார் மற்றும் அவர்களது குடும்-பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இங்குள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து, வெளியேறும் கழிவுநீர் செல்லும் சாக்கடை கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், கழிவுநீர் வெளியேறாமல் குடியிருப்புகளை சுற்றி தேங்கி நிற்கிறது. இதனால், அப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசு-வதுடன், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரால், கொசு தொல்லை மற்றும் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, தர்மபுரி நக-ராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும், நடவ-டிக்கை எடுக்கவில்லை என, குற்றசாட்டு தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, கழிவுநீர் கால்வாயில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்பை சரி-செய்து, கழிவுநீர் முறையாக வெளியேறும் வகையில் சீரமைக்க வேண்டும்.