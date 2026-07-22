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'சட்ட விரோத இணைப்புகள் மூலம் குடிநீர் எடுத்தால் நடவடிக்கை'

'சட்ட விரோத இணைப்புகள் மூலம் குடிநீர் எடுத்தால் நடவடிக்கை'

ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:58 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:58 AM

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தர்மபுரி:தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

தர்மபுரி கலெக்டர் சரவணன் அறிவுறுத்தலின்படி, ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில், பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்கும் பணிகள் கண்காணிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, அரூர் தாலுகா பையர்நாயக்கன்பட்டி பஞ்.,ல் கள ஆய்வின்போது, பிரதான குடிநீர் வினியோக குழாயில் சட்டவிரோதமாக தனிநபர் ஒருவர், குடிநீர் இணைப்பு எடுத்தது கண்டறியப்பட்டது. உடனடியாக அந்த இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது.

ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில், பிரதான குடிநீர் குழாய்களில் சட்டவிரோதமாக இணைப்பு எடுப்பது சட்டப்படி குற்றம். இதுபோன்ற செயல்களால் பிற பகுதிகளுக்கு குடிநீர் சப்ளை பாதிப்பதோடு, பொதுமக்களுக்கு கடுமையான சிரமம் ஏற்படுகிறது.

இனி அனைத்து பஞ்.,களிலும் ஆய்வு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும். சட்டவிரோத குடிநீர் இணைப்பு எடுப்போர் மீது, குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு, அபராதம் மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள விதிகளின்படி சட்டரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

எனவே, பொதுமக்கள் இதுபோன்ற சட்டவிரோத இணைப்புகள் குறித்து, அருகிலுள்ள பஞ்., நிர்வாகம், 1077 மற்றும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அலுவலகத்திற்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவித்து, குடிநீர் பாதுகாப்பு மற்றும் சீரான வினியோகத்திற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

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