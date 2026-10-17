முகமூடி கொள்ளையர்களை பிடிக்க ரோந்து பணியில் கூடுதல் போலீசார்
முகமூடி கொள்ளையர்களை பிடிக்க ரோந்து பணியில் கூடுதல் போலீசார்
ADDED : அக் 17, 2026 04:40 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தர்மபுரி, பிடமனேரி, ஒட்டபட்டி, நல்லம்பள்ளி, பாலக்கோடு, மாரண்டஹள்ளி, காரிமங்கலம், கம்பைநல்லுார், அரூர் உட்பட மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கடந்த, 4 மாதங்களாக திருட்டு சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன.
இதில், நல்லம்பள்ளி அருகே சேசம்பட்டி மற்றும் இலக்கியம்பட்டியில் முகமூடி அணிந்து, பைக்கில் வரும் திருடர்கள் இரவு நேரத்தில் தனியாக நடந்து செல்லும் பெண்களிடம் செயின் பறிப்பு மற்றும் வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து திருட்டில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் இப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். ஒரு சில இடங்களில் திருட்டில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். ஆனால், முகமூடி கொள்ளையர்கள் மட்டும் போலீசிடம் அகப்படாமல் உள்ளனர்.இந்நிலையில், திருட்டு சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்தி, திருடர்களை கைது செய்ய மாவட்டம் முழுவதும் ரோந்து பணிகளை அதிகரித்து, மாவட்ட எஸ்.பி., அருண்கபிலன் உத்தரவிட்டுள்ளார். தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தர்மபுரி, பென்னாகரம், பாலக்கோடு, அரூர் என, 4 சப் -டிவிசன் உள்ளது. இதில், தினமும் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில், 40 'பீட்' ரோந்து பணியில், ஒவ்வொரு சப் - டிவிசனுக்கும் டி.எஸ்.பி., தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர், எஸ்.ஐ.,க்கள் என, 50 போலீசார் வரை தொடர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
கடந்த வாரம் முதல், 'பீட்' எண்ணிக்கை, 50 ஆக உயர்த்தி மாவட்டம் முழுவதும் தினமும், 80 போலீசார் வரை தொடர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், குற்ற சம்பவங்கள் அதிகம் நடக்கும் பகுதிக்கு, கூடுதல் போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.