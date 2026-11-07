ADDED : நவ 06, 2026 02:04 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி டவுனில், பெண்களுக்கு தேவையான பிரத்யேக ஆடைகளுக்கான, 'ஆக்ருதி' ஷோரூம் திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது.
தர்மபுரி டவுனில் அரசு மருத்துவமனை எதிரே, 'ஆக்ருதி' என்ற பெண்களுக்கான பிரத்யேக ஆடைகளுக்கான ஷோரூம் திறப்பு விழாவிற்கு, அந்நிறுவன இயக்குனர் குர்ரம் முரளி கிருஷ்ணா தலைமை வகித்தார். செந்தில் கல்வி குழுமங்களின் தலைவர் செந்தில் கந்த
சாமி ஷோரூமை குத்து விளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார். இதில், பங்கேற்ற சின்னத்திரை நடிகை ஹரிப்பிரியா, பெண்களுக்கான பிரத்யேக ஆடைகளான, குர்தீஸ், சுடிதார், டிரஸ் மெட்டீரியல், லெகின்ஸ், வெஸ்டர்ன் வேர், மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச், லாங்கிவேர் உள்ளிட்ட ஆடை ரகங்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி பேசினார்.
இதில், அருள்காந்தி, நிவேதா அருள்காந்தி, மோகனலிங்கம், 'ஆர்ணி டவர்ஸ்' உரிமையாளர் விஸ்வப்பிரியா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
கரு பாலினம் கண்டறிந்த
இருவர் மீது 'குண்டாஸ்'
தர்மபுரி: பாலக்கோடு அருகே, கருவின் பாலினம் கண்டறிந்த விவகாரத்தில் கைதான இருவர் மீது, குண்டர் சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு அடுத்த மேக்லாம்பட்டியில் கடந்த மாதம், 10ம் தேதி சுகாதாரத் துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர். அதில், கர்ப்பிணிகளுக்கு சட்ட விரோதமாக ஸ்கேன் செய்து, கருவின் பாலினம் தெரிவித்த ரங்காபுரத்தை சேர்ந்த பரிமளா, 30, அனுமந்தபுரத்தை சேர்ந்த வடிவேல், 36, ஆகிய இருவரை, பாலக்கோடு போலீசார் கைது செய்தனர்.
தொடர் சட்ட விரோத செயல்களை தடுக்கும் வகையில், இருவர் மீதும் குண்டர் சட்டத்தில் வழக்குப்பதிய, தர்மபுரி மாவட்ட எஸ்.பி., அருண் கபிலன் பரிந்துரை படி, மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் உத்தரவிட்டார். இதன் நகல், சேலம் மத்திய சிறையிலுள்ள வடிவேல், வேலுார் பெண்கள் சிறையிலுள்ள பரிமளா ஆகியோரிடம் வழங்கப்பட்டது.