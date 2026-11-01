ஊரக வளர்ச்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் தர்ணா போராட்டம்
ஊரக வளர்ச்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் தர்ணா போராட்டம்
UPDATED : அக் 29, 2026 05:48 AM
ADDED : அக் 29, 2026 04:26 AM
தர்மபுரி: 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் சார்பில், தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே, கவனஈர்ப்பு தர்ணா போராட்டம் நேற்று நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் கேசவன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட துணைத்தலைவர்கள் ரவிச்சந்திரன், நாககராஜ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட செயலாளர் நந்தகோபால் கோரிக்கைகள் குறித்து பேசினார்.
இதில், ஓய்வூதியர்கள் மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள், நிலுவை இனங்கள் மீதான விசாரணையை தாமதமின்றி, அரசு நிர்ணயித்துள்ள காலத்திற்குள் முடித்திடல் வேண்டும். சம வேலைக்கு, சம ஊதியம் என்ற கோட்பாட்டின் படி, இளநிலை பொறியாளர்களுக்கு, உதவி பொறியாளர்களுக்கு இணைய ஊதிய விகிதம் அனுமதித்தல். காலமுறை ஊதியத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெறும் பஞ்., செயலாளர்கள் கடைசியாக பெற்ற ஊதியத்தில், 50 சதவீதம் ஓய்வூதியமாக அனுமதித்து அரசாணை வெளியிட வேண்டும்.
அரசுத்துறை மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய பணி ஓய்வூதியர்கள் அனைவருக்கும் விடுபாடின்றி, மருத்துவ காப்பீடு அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.