பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வராத அம்மா பூங்கா, உடற்பயிற்சி நிலையம்
பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வராத அம்மா பூங்கா, உடற்பயிற்சி நிலையம்
ADDED : நவ 03, 2026 06:49 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி; தமிழகத்தில், 2016 - 17ம் ஆண்டு, 'தாய்' திட்டத்தில், தமிழகம் முழுதும் இளைஞர்களின் விளையாட்டு திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், 'அம்மா' பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடம் அமைக்கப்பட்டது.
கடத்துார் ஒன்றியத்தில், ரேகடஹள்ளி ஊராட்சி, ஜாலியூரில் 'அம்மா' பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடம், 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், இன்று வரை, முறையான பயன்பாட்டிற்கு வராமல், இளைஞர்களின் விளையாட்டு திறன் முற்றிலும் பாதித்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.'அம்மா' பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடத்தில் சில உபகரணங்கள் துருப்பிடித்து வீணாகி வருகின்றன. இதற்கு அதிகாரி கள் அலட்சிய போக்கே காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது. சுற்றுவட்டாரத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் உடற்
பயிற்சி செய்ய கடத்துார், பொம்மிடி சென்று வருகின்றனர். சொந்த கிராமத்தில் உடற் பயிற்சிக்கூடம் இருந்தும் பயன் படுத்த முடியாமல் உள்ளது. எனவே உடற் பயிற்சி கூடம், 'அம்மா' பூங்காவை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு விட, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி
உள்ளனர்.