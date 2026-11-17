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வீட்டு வசதி வாரிய கடைகள் ஒதுக்கீடு இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்
வீட்டு வசதி வாரிய கடைகள் ஒதுக்கீடு இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : நவ 16, 2026 03:39 AM
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ஓசூர்: தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய, ஓசூர் வீட்டு வசதி பிரிவு செயற்பொறியாளரும், நிர்வாக அலுவலருமான பாண்டியராஜ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின், ஓசூர் வீட்டு வசதி பிரிவிற்கு உட்பட்ட கிருஷ்ணகிரி திட்டப்பகுதியில், பெங்களூரு புறவழிச்சாலையில் அமைந்துள்ள இரு கடைகள் மற்றும் ஓசூரில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய அலுவலகத்தின் முதல்தளம் ஆகியவை, மாதாந்திர வாடகை அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளன.
எனவே, ஒதுக்கீடு பெற விரும்புபவர்கள், நாளை (நவ.16) முதல், 30ம் தேதி வரை https://tntenders.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் விபரங்களை, www.tnhb.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.