ADDED : நவ 21, 2026 05:01 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், சோகத்துாரில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த அரசு பட்டுக்கூடு அங்காடி வளாகத்தில் பட்டு வளர்ச்சித்துறை சார்பில், அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழக்கும் விழா மற்றும் பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் எல்நினோ குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டம் கைத்தறி, கைத்திறன், துணிதுால் மற்றும் கதர் துறையின் அரசு செயலர் லில்லி தலைமையில் நடந்தது. பட்டு வளர்ச்சித் துறை இயக்குனர் சதீஸ், மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
பட்டுவளர்ச்சித் துறை சார்பில், செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் சில்க் சமக்ரா திட்டத்தில் ஓசூர், தேன்கனிக்கோட்டை, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, பென்னாகரம், வாணியம்பாடி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், சேலம், கோவை, உடுமலைப்பேட்டை, ஈரோடு, தாளவாடி, திருச்சி, நாமக்கல், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி பகுதிகளை சேர்ந்த, 353 பட்டு விவசாயிகளுக்கு மொத்தம், 7.91 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மானிய உதவி வழங்கப்பட்டன.கதர் துறை அரசு செயலர் லில்லி கூறியதாவது:
கடந்த, 2025-26ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வெண்பட்டு உற்பத்தியில், 30 சதவீதம் அதாவது, 3,074 மெட்ரிக் டன் தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தில், 40,684 ஏக்கர் பரப்பளவில் மல்பெரி சாகுபடி மேற்கொள்ளப்பட்டு, 20,953 பட்டு விவசாய குடும்பங்கள் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. ஆண்டுக்கு, 3,000 மெட்ரிக் டன்னாக உள்ள தமிழகத்தின் வெண்பட்டு உற்பத்தியை அடுத்த, 5 ஆண்டுகளில், 4,500 மெட்ரிக் டன்னாக உயர்த்துவதை இலக்காக கொண்டு பட்டு வளர்ச்சித் துறை செயல்பட்டு வருகிறது. தர்மபுரி மாவட்டத்தில், 2,359 விவசாயிகள் மல்பெரி சாகுபடி மற்றும் பட்டுக்கூடு உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தர்மபுரி பட்டு முட்டை உற்பத்தி மையத்தை சேர்ந்த விஞ்ஞானி செல்வராஜ், பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் எல்நினோவின் தாக்கம் குறித்தும், மத்திய பட்டு வாரியத்தின் உடுமலைப்பேட்டை ஆராய்ச்சி விரிவாக்க மைய விஞ்ஞானி மோகன்ராஜ், மல்பெரி தோட்ட பராமரிப்பில் எல்நினோவின் தாக்கம் குறித்தும் விவசாயிகளுக்கு விளக்கினர்.
டி.ஆர்.ஓ., பரிதா பானு, பட்டு வளர்ச்சித்துறை இணை இயக்குனர் பொன்மாரி, தர்மபுரி பட்டு வளர்ச்சித்துறை மண்டல இணை இயக்குனர் இளையராஜா, உதவி இயக்குனர் கஸ்துாரி உட்பட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.