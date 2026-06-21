﻿ மண் கடத்தலை தடுத்ததால் வி.ஏ.ஓ.,வை கொல்ல முயற்சி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:23 PM
அதியமான்கோட்டை: தர்மபுரி அருகே, மண் கடத்தலை தடுக்க சென்ற பெண் வி.ஏ.ஓ., மீது, லாரி ஏற்ற முயன்றவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
தர் மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி தாலுகா, பூதனஹள்ளியை சேர்ந்தவர் சித்ரா, 37. அதே பகுதியில் வி.ஏ.ஓ.,வாக உள்ளார். இவருக்கு, நா ர்த்தம்பட்டி அருகே, அதே பகுதியை சேர்ந்த கலைச்செல்வன் என்பவரது நிலத்தில், சிலர் திருட்டுத்தனமாக மண் கடத்தலில் ஈடுபடுவதாக புகார் வந்தது.
அப்பகுதிக்கு சித்ரா சென்றபோது, அங்கு டிப்பர் லாரியில் மண் எடுத்துச்சென்றது தெரிந்து, அதை மடக்க முயன்றார். அப்போது, லாரியில் இருந்தவர்கள் மண்ணை அவசரமாக கொட்டி விட்டு, சித்ரா மீது லாரியை இடிப்பது போல் வந்துள்ளனர்.
சித்ரா விலகி நின்றதால், லாரியை வேகமாக எடுத்துக்கொண்டு தப்பினர். நேற்று முன்தினம் சித்ரா அளித்த புகார்படி, அதியமான்கோட்டை போலீசார், லாரியுடன் தப்பியவர்கள் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.