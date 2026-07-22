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/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணி நிரந்தரம் வலியுறுத்தி கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணி நிரந்தரம் வலியுறுத்தி கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணி நிரந்தரம் வலியுறுத்தி கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:10 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:10 AM

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தர்மபுரி;சி.ஐ.டி.யு., தர்மபுரி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர் சங்கம் சார்பில், தர்மபுரி பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகம் முன், கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

மாவட்ட செயலாளர் சேகர் தலைமை வகித்தார். சி.ஐ.டி.யு., மாநில தணைத்தலைவர் நாகராசன், மாவட்ட தலைவர் கலாவதி, மாவட்ட துணைத்தலைவர் அங்கம்மாள், மாவட்ட பொருளாளர் மணிகண்டன் ஆகியோர் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில், மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் பணியாற்றும் துாய்மை பணியாளர்களை தமிழக அரசின் நேரடி ஊழியர்களாக மாற்ற வேண்டும். ஆண்டுக்கு ஒரு முறை துாய்மை பணி ஊழியர்களுக்கு இலவச சிறப்பு முழு உடற் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிசெய்து வரும் மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி, ஊராட்சி அனைத்து பிரிவு ஒப்பந்த தொழிலாளர்களையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர் சங்கம், சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் தாக்கல் செய்த வழக்கின் தீர்ப்பின்படி, மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி, துாய்மை பணியாளர்கள், டி.பி.சி., ஊழியர்கள், ஓட்டுனர், பிளம்பர், கணினி இயக்குனர், பாதாள சாக்கடை ஊழியர்கள் மற்றும் இதர பிரிவு தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.

பணியின் போது இறந்துள்ள தொழிலாளர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையிலான வாரிசு பணியை காலதாமதம் இல்லாமல் கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும். மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணிநிரந்தரம் கோரி நீதிமன்ற தீர்ப்பு பெற்றும், வழக்கு நிலுவையிலுள்ள தொழிலாளர்கள் அனைவரையும் தீர்ப்பின் படி பணி நிரந்தரம் செய்ய, ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

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