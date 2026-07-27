போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:14 AM
கடத்துார்: முன்னாள் ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி அண்ணாமலை தலைமையி-லான, 'வி தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில் போதை இல்லா கடத்-துாரை உருவாக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வுடன், போதை பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பேரணி கடத்துாரில் நடந்-தது.
கடத்துார் இ.பி., ஆபீஸ் அருகிலிருந்து தொடங்கிய ஊர்வ-லத்தை நிர்வாகி சிங்காரம் தலைமை வகித்து கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். பேரணி, தர்மபுரி மெயின் ரோடு வழியாக, பேரூராட்சி அலுவலகம் முன் முடிவடைந்தது. இப்பேரணியில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரும் வாழ்நாளில் ஒருபோதும் எந்த விதமான போதை பொருட்களையும் பயன்படுத்த மாட்டோம், போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும், போதை-யில்லா ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும், மாறுவோம்,- மாற்றுவோம் என்ற கோஷங்களை எழுப்பியபடி சென்றனர். தொடர்ந்து போதை பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் போதை பொருள் பயன்படுத்த மாட்டோம் என, அனைவரும் உறுதி-மொழி ஏற்றனர்.