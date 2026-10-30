/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/போக்சோ குற்றவாளிக்கு பிடிவாரன்ட்
ADDED : அக் 30, 2026 01:50 AM
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மொரப்பூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், மொரப்பூர் அடுத்த தாசரஹள்ளியை சேர்ந்தவர் முருகன், 61, இவர், மீது, கடந்த, 2023ம் ஆண்டு மொரப்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
மேற்படி வழக்கில், தர்மபுரி போக்சோ நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் இருந்து வந்துள்ளார். இதையடுத்து, கடந்த, ஜூலை, 16ம் தேதி முருகனுக்கு பிடிவாரன்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது. இது குறித்து மொரப்பூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.