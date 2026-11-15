குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கல்
குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கல்
ADDED : நவ 14, 2026 04:45 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி அருகே, சோலைக்கொட்டாய் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் குழந்தைகள் தினவிழாவை முன்னிட்டு, மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன், நேற்று மாணவர்களுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டைகளை வழங்கினார்.
மேலும், 1,390 அரசு, அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும், 1,35,516 மாணவ, மாணவியர், 8,363 ஆசிரியர் மற்றும், 582 பணியாளர்களுக்கு குழந்தைகள் தினவிழா கொண்டாட்டத்தையொட்டி கேக், வாழ்த்து அட்டை வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, சோலைக்கொட்டாய் அங்கன்வாடி மையத்தில், முன்பருவ கல்வி குழந்தைகளுக்கு, பொங்கல் வழங்கப்பட்டது. விளையாட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டு, அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.சி.இ.ஓ., (பொ) ஜெயகாந்தம், மாவட்ட இடைநிலை கல்வி அலுவலர் பெருமாள், ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குனர் விமல் ரவிக்குமார், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் சுகந்தி, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் சுகந்த பிரியா, தர்மபுரி தாசில்தால் சுகுமார், பள்ளி தலைமையாசிரியர் காவேரி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
* பாப்பாரப்பட்டி அரசு ஆண்கள், பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் குழந்தைகள் தினவிழாவை முன்னிட்டு, பென்னாகரம் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., கஜேந்திரன், குழந்தைகளுக்கு கேக் மற்றும் வாழ்த்து அட்டைகளை கொடுத்து கொண்டாடினார். தொடர்ந்து, பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. ஆசிரியர்கள், பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து
கொண்டனர்.