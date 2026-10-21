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தேங்கும் மழைநீரை வெளியேற்ற வலியுறுத்தல்

தேங்கும் மழைநீரை வெளியேற்ற வலியுறுத்தல்

ADDED : அக் 21, 2026 05:03 AM

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ADDED : அக் 21, 2026 05:03 AM

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அரூர்:தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பஸ் ஸ்டாண்ட், மஜீத்தெரு, பாட்சாபேட்டை, நான்கு ரோடு, திரு.வி.க., நகர், என்.என்.மகால், மொரப்பூர் சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் சிறிதளவு மழை பெய்தால் கூட, சாலையில் மழை நீர் தேங்குகிறது.

இதனால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மிகவும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். எனவே, அரூர் நகரில் சாலையில் தேங்கும் மழை நீர் வெளியேறும் வகையில், வடிநீர் கால்வாய்களை அமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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