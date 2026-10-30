புதிய உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் தொடங்க அழைப்பு
புதிய உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் தொடங்க அழைப்பு
ADDED : அக் 30, 2026 01:54 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழ்நாடு சிறு விவசாயிகள் வேளாண் வணிக நட்பமைப்பின் வழிகாட்டுதலுடன், உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. இந்நிறுவனங்கள் மூலம் விவசாயிகள் ஒன்றிணைந்து, தங்களது விளைபொருட்களை ஒருங்கிணைத்து, மதிப்புக்கூட்டல் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருமானத்தை மேம்படுத்த வாய்ப்பு ஏற்படும்.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில், மொத்தம், 6 புதிய உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் தொடங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, பாக்கு, ராகி, சாமை, தக்காளி, இயற்கைக் காய்கறிகள் மற்றும் மாம்பழம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளைத் தனித்தனி உற்பத்திக் குழுக்களாக ஒருங்கிணைத்து நிறுவனங்கள் அமை க்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலும் குறைந்தபட்சம், 300 விவசாயிகள் பங்குதாரர்களாக இணைக்கப்பட உள்ளனர். இத்திட்டத்தில், ஒவ்வொரு விவசாயியும், முதல் ஆண்டில், 2,000 ரூபாய், இரண்டாமாண்டில், 1,500, மூன்றாமாண்டில், 1,500 ரூபாய் பங்குத்
தொகை செலுத்த வேண்டும். இதற்குச் சமமான தொகையை அரசு பங்குத்தொகை உதவியாக வழங்கும். இம்மூலதனத்தைக் கொண்டு உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள், தங்களது வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம். அதற்கு, மாவட்ட வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத் துறையின் மூலம் தேவையான தொழில்நுட்ப மற்றும் வழிகாட்டுதல் உதவி வழங்கப்படும்.
புதிய உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களில் பங்குதாரர்களாக இணைய விரும்பும் விவசாயிகள் தங்களது புகைப்படம், ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, நிலத்தின் சிட்டா மற்றும் அடங்கல், வங்கிக் கணக்குப் புத்தகம் ஆகியவற்றின் நகல்களுடன் தங்கள் பகுதி உதவி வேளாண்மை அலுவலர் அல்லது உதவி தோட்டக்கலை அலுவலரை அணுகலாம். மேலும், வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் மற்றும் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அலுவலகங்களைத் தொடர்புகொண்டு விவரங்களைப் பெறலாம். கூடுதல் விவரங்களை மதிகோண்பாளையத்தில் இயங்கி வரும் வேளாண்மை துணை இயக்குனர் (வேளாண் வணிகம்) அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.