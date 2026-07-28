மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி காங்., கட்சி பேரணி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 AM
கிருஷ்ணகிரி; மாணவர்களுக்கு எதிரான, மத்திய அரசை கண்-டித்து, கிழக்கு மாவட்ட, காங்., கமிட்டி சார்பில், கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை காந்திசிலை அருகில், நேற்று மாலை மெழுகுவர்த்தி பேரணி நடந்தது.
நகர தலைவர் லலித் ஆண்டனி, மாவட்ட துணைத்தலைவர் ரகமத்துல்லா தலைமை வகித்தனர். நகரமன்ற உறுப்பினர் விநாயகம் வர-வேற்றார். பேரணியை மாநில செயற்குழு உறுப்-பினர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் நாராயணமூர்த்தி துவக்கி வைத்தனர்.காந்தி சிலை அருகே துவங்கிய பேரணி, தர்ம-ராஜா கோவில் சாலை வழியாக சென்று தாலுகா அலுவலக வளாகத்திலுள்ள அம்பேத்தர் சிலை அருகே நிறைவடைந்தது. அங்கு, நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். மாணவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும். டில்லியில் போராடிய மாணவர்க-ளுக்கு எதிரான வழக்குகளை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கண்டன கோஷம் எழுப்பினர்.