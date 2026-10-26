/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/கஞ்சா செடி வளர்த்த விவசாயி கைது
ADDED : அக் 25, 2026 02:20 AM
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தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அடுத்துள்ள ரெட்டியூர் புதுக்கவுண்டன் கொட்டாய் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி வேடியப்பன், 74. அவரின் தோட்டத்தில் கஞ்சா செடிகளை வளர்த்து வருவதாக, தர்மபுரி மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, இன்ஸ்பெக்டர் மகாலட்சுமி தலைமையிலான போலீசார் நேற்று அதிகாலை, 5:00 மணிக்கு வேடியப்பன் தோட்டத்திற்கு சென்று சோதனை செய்தனர். இதில், தோட்டத்தில் வளர்த்திருந்த, 6 கஞ்சா செடிகளை பறிமுதல் செய்து, வேடியப்பனை கைது செய்தனர். போலீசார் விசாரணையில் கால்நடைகளின் மருத்துவ தேவைக்காக, கஞ்சா செடிகளை வளர்த்ததாக அவர் தெரிவித்தார்.