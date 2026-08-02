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/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ பி.டி.ஓ., ஆபீஸ் முன் கழிவுநீர் ஊற்றிய 8 பேர் மீது வழக்கு

பி.டி.ஓ., ஆபீஸ் முன் கழிவுநீர் ஊற்றிய 8 பேர் மீது வழக்கு

பி.டி.ஓ., ஆபீஸ் முன் கழிவுநீர் ஊற்றிய 8 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஆக 02, 2026 02:41 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 02:41 AM

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பென்னாகரம்:

பென்னாகரம் அடுத்த பருவதனஅள்ளி பஞ்சாயத்துக்கு உட்-பட்ட கள்ளிபுரம் மேற்கு கிராமத்தில் முறையான சாக்கடை வசதி இல்லை எனக்கூறி கடந்த மாதம், 28ல், அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பென்னாகரம் பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முன், சக்கடை கழிவுநீரை ஊற்றி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அலுவலக பணிகளை மேற்கொள்ள குந்தகம் விளைவித்ததாக கூறி பென்னாகரம் பி.டி.ஓ., நீலமேகம் பென்னாகரம் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்படி கள்ளிபுரம் மேற்கு கிராமத்தை சேர்ந்த கிருஷ்ணன், 40, சின்ன குட்டி, 36, சுப்பிரமணி, 40, சித்தராமன், 45, பெருமாள், 40, ரகு, 40, சண்முகம், 45 மற்றும் புரட்சிகர மக்கள் அதிகார அமைப்பின் வட்டார செயலாளர் அருண், 48, உள்ளிட்டோர் மீது, போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வரு-கின்றனர்.

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