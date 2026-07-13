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மர்ம நோயால் 9 மாடுகள் சாவு கால்நடை வளர்ப்போர் அச்சம்

மர்ம நோயால் 9 மாடுகள் சாவு கால்நடை வளர்ப்போர் அச்சம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:25 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:25 AM

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அரூர்: அரூர் அருகே, கடந்த சில நாட்களாக மர்ம நோயால், 9 மாடுகள் இறந்ததால், கால்நடை வளர்ப்போர் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் பகுதியில் விவசாயத்திற்கு அடுத்து கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் பால் உற்பத்தி பிரதான தொழிலாக உள்ளது. தற்போது, வறட்சியால் விவசாயம் பாதித்துள்ள நிலையில், கால்நடை வளர்ப்பையே இப்பகுதி மக்கள் பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். இந்நிலையில் அரூர் அடுத்த செல்லம்பட்டியில் கடந்த சில நாட்களாக, மர்ம நோயால், 9 மாடுகள் உயிரிழந்-துள்ளதால், கிராம மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். இது குறித்து கிராம மக்கள் கூறியதாவது: செல்லம்பட்டியில் கடந்த, 5 நாட்களில் மட்டும் பலரின், 9 மாடுகள் உயிரிழந்துள்-ளன. நன்றாக மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் மாடுகள் திடீரென கீழே விழுந்து உயிரிழக்கின்றன. மேலும், பல மாடுகள் சரியாக புல் மற்றும் தீவனம் சாப்பிடாமல் உள்ளன. மாடுகள் மர்ம-நோயால் திடீரென இறப்பதால், கால்நடை வளர்ப்போர் அச்ச-மடைந்துள்ளனர். மாடுகள் இறப்பு குறித்து, விவசாயிகள், கால்-நடைத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து நேற்று செல்லம்பட்டியில் கால்நடைத்துறை சார்பில், முகாம் நடத்தப்பட்டு மாடுகளுக்கு, கால்நடை மருத்துவர்கள் தடுப்பூசி போட்டனர்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

இது குறித்து, கால்நடை மருத்துவர்கள் கூறுகையில், 'உயிரிழந்த மாடுகளை அதன் உரிமையாளர்கள் அடக்கம் செய்து விட்டனர். அதனால், மாடுகள் உயிரிழந்ததற்கான காரணம் தெரியவில்லை. இருந்த போதிலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, தடுப்-பூசி போடப்பட்டுள்ளது' என்றனர்.

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