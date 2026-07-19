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மாணவர்களின் பாதுகாப்புக்கு 'சிசிடிவி' கேமரா பொருத்தம்
மாணவர்களின் பாதுகாப்புக்கு 'சிசிடிவி' கேமரா பொருத்தம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:21 AM
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பென்னாகரம்:
ஒகேனக்கல் அடுத்த ஊட்டமலையில், பள்ளி மாணவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக போலீசார் மற்றும் -பொதுமக்கள் சார்பில், 'சிசிடிவி' கேமரா பொருத்தும் பணி நடந்து வருகிறது.
தர்மபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல் அடுத்த ஊட்டமலை பகுதியில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி உள்ளது. இங்கு, 260க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, -மாணவியர் படித்து வருகின்றனர்.
இவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பள்ளி வளாகத்தை கண்கா-ணிக்கும் நோக்கில், ஒகேனக்கல் போலீசார் மற்றும் ஊட்டமலை ஊர் மக்கள் ஒன்றிணைந்து, பள்ளி வளாகம் மற்றும் மாணவர்கள் நடந்து செல்லும் பள்ளி சாலைகளில், 'சிசிடிவி' கேமராக்களை பொருத்தும் பணியை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இப்பணிகளை ஒகேனக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் தவமணி ஆய்வு செய்தார். போலீசாரும், ஊர் மக்களும் இணைந்து மேற்கொண்-டுள்ள இந்த முயற்சிக்கு, ஆசிரியர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்-ளனர்.