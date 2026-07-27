/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ தண்ணீர் தொட்டியில் விழுந்த குழந்தை பலி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:15 AM
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ராயக்கோட்டை: தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு அடுத்த மகேந்திரமங்கலம் அருகே சீங்கேரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சங்கர், 36, டெய்லர்; இவர் மனைவி வித்யா, 32. இவர்களது மகன் கவின், 4. கிருஷ்ண-கிரி மாவட்டம், ராயக்கோட்டை அருகே உள்ளுகுறுக்கையில், வித்யாவின் தாய்வழி பாட்டி வீட்டில் குழந்தை கவின் வளர்ந்து வந்தான். அந்த வீட்டில் நேற்று முன்தினம் மதியம், 12:10 மணிக்கு,
தரைமட்ட தொட்டி சிறிதளவு திறந்த நிலையில் இருந்-தது. அப்போது, அங்கு விளையாடி கொண்டிருந்த குழந்தை கவின், தொட்டிக்குள் தவறி விழவே, அதன் மீது இருந்த மூடி தானாக மூடிக்கொண்டது. நீண்ட நேரமாக குழந்தையை காணா-ததால் தேடிய நிலையில், தொட்டி நீரில் குழந்தை கவின் மூழ்கி உயிரிழந்ததை கண்டு மீட்டனர். ராயக்கோட்டை போலீசார் விசா-ரிக்கின்றனர்.