/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/தண்ணீர் தொட்டியில் விழுந்த குழந்தை பலி
ADDED : அக் 22, 2026 02:05 AM
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அரூர்: அரூர் அடுத்த பாளையத்தை சேர்ந்தவர் மனோஜ்குமார், 25. இவரது, இரண்டரை வயது மகன் திலக்வர்மா நேற்று காலை, 7:50 மணிக்கு காணவில்லை.
அக்கம், பக்கம் தேடிப்பார்த்தும் கிடைக்கவில்லை. வீட்டின் முன்பிருந்த தண்ணீர் தொட்டியில் கிடந்த குழந்தை திலக்வர்மாவை மீட்டு, தீர்த்தமலை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றனர். பின், அரூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர் குழந்தை இறந்து விட்டதாக கூறினார். அரூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.