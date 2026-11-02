டாஸ்மாக் கடை அடைப்பால் மனமகிழ் மன்றங்களில் கூட்டம்
டாஸ்மாக் கடை அடைப்பால் மனமகிழ் மன்றங்களில் கூட்டம்
ADDED : நவ 02, 2026 02:24 AM
அரூர்:அரூர் பகுதியில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதால் மனமகிழ் மன்றங்களில் குடிமகன்களின் கூட்டம் அலைமோதியது.
தமிழகத்தில் செயல்படும் டாஸ்மாக் சில்லரை விற்பனை கடைகளில், காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறும்போது அவற்றை கட்டாயம் ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும், 1,000 ரூபாய்க்கு மேல் மதுபானம் வாங்குபவர்கள் யு.பி.ஐ., மூலம் பணம் செலுத்த வேண்டும் போன்ற புதிய நடைமுறைகள், நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்தது. ஆனால், விற்பனை கவுண்டர்களை அதிகப்படுத்தாமலும், போதுமான முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் போதியளவில் ஸ்கேன் மெஷின் இல்லாமலும், இத்திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஊழியர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். இத்திட்டத்திற்கு, எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நேற்று தர்மபுரி மாவட்டம் அரூர், மொரப்பூர், சிந்தல்பாடி, கோட்டப்பட்டி, சிக்களூர், தீர்த்தமலை உள்ளிட்ட இடங்களில், ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், மதியம், 1:30 மணி முதல் டாஸ்மாக் கடைகள் அடைக்கப்பட்டது. இதனால், குடிமகன்கள் அரூரில் செயல்படும் மனமகிழ் மன்றங்களில் மதுவாங்க குவிந்தததால் கூட்டம் அலைமோதியது. இதனிடையே, அங்கு கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக குடிமகன்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.