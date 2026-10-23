கிணற்றில் கிரேன் ரோப் அறுந்து விழுந்து பொக்லைன் ஓனர் பலி; உறவினர்கள் மறியல்
கிணற்றில் கிரேன் ரோப் அறுந்து விழுந்து பொக்லைன் ஓனர் பலி; உறவினர்கள் மறியல்
UPDATED : அக் 22, 2026 02:46 AM
ADDED : அக் 22, 2026 02:10 AM
தர்மபுரி: காரிமங்கலம் அருகே, கிணறு வெட்டும் பணியின்போது கிரேன் ரோப் அறுந்து விழுந்ததில், பொக்லைன் இயந்திர உரிமையாளர் பலியானார். அவரின் உறவினர்கள், ஒப்பந்ததாரர் மீது நடவடிக்கை கோரி, நேற்று சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போத்தாபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ், 44. இவர் சொந்தமாக சிறிய ரக பொக்லைன் இயந்திரம் வைத்து, கிணறு வெட்டும் தொழில் செய்து வந்தார். நேற்று முன்தினம், காரிமங்கலம் அருகே, அடிலம் கிராமத்திலுள்ள கரகப்பட்டியில் பஞ்., கிணறு வெட்டும் பணியில் ஈடுபட்டார்.
பொக்லைன் இயந்திரத்தை கிரேன் மூலம் கிணற்றுக்குள் இறக்கியபோது, கிரேன் ரோப் அறுந்து, பொக்லைன் இயந்திரம் கிணற்றுக்குள் விழுந்தது. இதில், பொக்லைனில் இருந்த கோவிந்தராஜ் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். காரிமங்கலம் போலீசார், கோவிந்தராஜ் சடலத்தை மீட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், கிணறு வெட்டும் ஒப்பந்ததாரர் மீது, உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல், போலீசார் மெத்தனம் காட்டுவதாக பலியான கோவிந்தராஜின் உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டி, நடவடிக்கை கோரி, தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனை முன், சேலம் - தர்மபுரி நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களிடம் தர்மபுரி டி.எஸ்.பி., சிவராமன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஒப்பந்ததாரர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார். இதையடுத்து, மறியல் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.