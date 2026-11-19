ADDED : நவ 18, 2026 05:52 AM
பென்னாகரம்;பென்னாகரம்
ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ஏரிகள் புனரமைக்கப்பட்டு வரும்
பணிகளை தர்மபுரி கலெக்டர் சரவணன் நேற்று, பார்வையிட்டு ஆய்வு
மேற்கொண்டார்.
தர்மபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் ஊராட்சி
ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பிளியனுார் பஞ்., 18 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட
பிக்கம்பட்டி ஏரி, நாகதாசம்பட்டியில், 10 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட
ராஜா ஏரி, அஞ்சேஅள்ளி பஞ்சாயத்திற்கு உட்பட்ட, 7 ஏக்கர் பரப்பளவு
கொண்ட சின்னப்பெரமனும் உள்ளிட்ட, 3 ஏரிகளை, வெவ்வேறு தனியார்
தொண்டு நிறுவத்தினர், சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றி, கரைகளை
புனரமைத்து வரும் பணி நடக்கிறது. இப்பணிகளை தர்மபுரி மாவட்ட
கலெக்டர் சரவணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து மரக்கன்றுகளை நட்டு
வைத்து நீர்வரத்து மற்றும் நீர்வெளியேற்றம் கால்வாய்களில் உள்ள
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர
அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். இந்த ஆய்வின் போது, பென்னாகரம்
பி.டி.ஓ.,க்கள் சுருளிநாதன் மற்றும் நீலமேகம் உடனிருந்தனர்.