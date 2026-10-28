கவுன்சிலர்களுடன் மோதல் போக்கு: நகராட்சி கமிஷனர் இடமாற்றம்
கவுன்சிலர்களுடன் மோதல் போக்கு: நகராட்சி கமிஷனர் இடமாற்றம்
ADDED : அக் 28, 2026 06:01 AM
அரூர்: கவுன்சிலர்களுடன் மோதல் போக்கு நீடித்து வந்த நிலையில், அரூர் நகராட்சி கமிஷனர் அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் நகராட்சியில், தி.மு.க.,வை சேர்ந்த இந்திராணி தலைவராகவும், அவரது கணவர் தனபால் துணைத்தலைவராகவும் உள்ளனர். நகராட்சியில் மொத்தமுள்ள, 18 வார்டுகளில், அ.தி.மு.க., -7, தி.மு.க., -7, பா.ம.க., -2, சுயேச்சை -2, என, கவுன்சிலர்கள் உள்ளனர்.அரூர் நகராட்சி கமிஷ்னராக கடந்த ஏப்.,ல் விஜயாஸ்ரீ பொறுப்பேற்றார். அப்போதிருந்தே அவருக்கும், கவுன்சிலர்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, அரூர் நகராட்சியில் அதிகாரிகள், 3 குழுக்களாகவும், நகராட்சி தலைவர், துணைத்தலைவர் மற்றும் நியமன குழு உறுப்பினர் முல்லைரவி ஆகியோர் ஒரு அணியாகவும், அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., - பா.ம.க., - சுயேச்சை கவுன்சிலர்கள், 12 பேர் ஒரு அணியாகவும் என, மொத்தம், 5 அணிகளாக செயல்பட துவங்கினர். அலுவலர்கள் மற்றும் கவுன்சிலர்களுக்குள் மோதல் போக்கால், வார்டுகளில் அடிப்படை பணி மேற்கொள்ளாமல், நகராட்சி கூட்டமும் நடத்தாமல், டெண்டர் விடப்பட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளாமல் வளர்ச்சிப்பணிகள் தடைபட்டுள்ளன.
கடந்த ஜூன், 11ம் தேதி, தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., - பா.ம.க., மற்றும் சுயேச்சை கவுன்சிலர்கள் உள்ளிட்ட, 9 பேர், தங்களது வார்டுகளில் எந்த வளர்ச்சி பணிகளும் நடப்பதில்லை எனக்கூறி, நகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, கடந்த, 6ம் தேதி, கவுன்சிலர்களை, கமிஷ்னர் மதிப்பதில்லை. அவரை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும். அரூர் நகராட்சியில் பெருமளவில் ஊழல் நடந்துள்ளது, என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., - பா.ம.க., - சுயேச்சை கவுன்சிலர்கள், 12 பேர், நகராட்சி அலுவலகத்தில், நள்ளிரவு, 12:00 மணி வரை உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது கவுன்சிலர்கள் தன்னை அவதுாறாக பேசியதுடன், அரசு பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாக நகராட்சி கமிஷனர் விஜயாஸ்ரீ புகார் படி அரூர் போலீசார் வழக்குப்பதிந்துள்ளனர்.
இருதரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் உச்சகட்டத்தை எட்டிய நிலையில், நேற்று முன்தினம் கமிஷனர் விஜயாஸ்ரீயை, இடங்காணசாலை நகராட்சிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்து, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் மதுசூதன் ரெட்டி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இது குறித்து கவுன்சிலர்கள் கூறுகையில், 'கமிஷனரை இடமாற்றம் செய்யக்கோரி முதல்வரின் தனிப்பிரிவு, மண்டல இயக்குனர் மற்றும் கலெக்டருக்கு மனுக்கள் அனுப்பியதன் அடிப்படையில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்' என்றனர்.
ஓராண்டில் 2 பேர் இடமாற்றம்
கடந்த, 2024 ஆக., 25ல், அரூர் டவுன் பஞ்., நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தி, தமிழக அரசு அரசிதழில் அறிவிப்பு வெளியானது. இதையடுத்து, தர்மபுரி நகராட்சி கமிஷ்னராக அப்போதிருந்த சேகர், அரூர் நகராட்சி கமிஷ்னராக (பொறுப்பு) பதவி வகித்தார். கடந்தாண்டு, அக்., 6ம் தேதி ஹேமலதா என்பவர் கமிஷ்னராக பொறுப்பேற்று நேர்மையாக செயல்பட்ட அவர், அரசியல் காரணங்களால், 6 மாதங்களில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். கடந்த ஏப்.,ல் கமிஷ்னராக பொறுப்பேற்ற விஜயாஸ்ரீ, கவுன்சிலர்களுடன் ஏற்பட்ட மோதல் போக்கால், 6 மாதங்களில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.