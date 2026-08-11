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கவரிங் நகைக்கடை பெண் ஊழியர் மாயம்

கவரிங் நகைக்கடை பெண் ஊழியர் மாயம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:18 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:18 AM

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தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு அடுத்த எர்ரணஹள்ளியை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம், 36. இவருக்கு கடந்த, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரியா, 26, என்பவருடன் திருமணமாகி, தேவி பிரசாத், 9, தர்ஷன், 7, ஆகிய இரு மகன்கள் உள்ளனர். பிரியா, தர்மபுரி டவுனில் உள்ள ஒரு கவரிங் நகை கடையில் பணிபுரிந்துள்ளார்.

கடந்த, 24ல், பணியில் இருந்த அவரிடம், ஆறுமுகம் பேசி-விட்டு வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். ஆனால், இரவு, நீண்ட நேரமா-கியும் பிரியா வீட்டிற்கு வரவில்லை. அவரை எங்கு தேடியும் காணவில்லை. இதுகுறித்து கணவர் ஆறுமுகம் அளித்த புகார் படி, தர்மபுரி டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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